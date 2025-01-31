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Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Beraberlikte Son 16 Turu Biletini Kaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 01:07
Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Beraberlikte Son 16 Turu Biletini Kaptı

Fenerbahçe'den Üst Düzey Performans

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımı ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.

İlk Gol Dzeko'dan Geldi

Karşılaşmanın 47. dakikasında Fenerbahçe, Szymanski'nin soldan ortasında Dzeko ile öne geçti. Altıpas içinde ön direkte topa ayak sokan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Midtjylland'ın Cevabı Geçikmedi

49. dakikada sağdan içeri kat eden En-Nesyri, ceza sahası dışından şut atarak kaleciyi zorladı ama kaleci buna müdahale ederek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Fenerbahçe'nin Kaçırdığı Fırsatlar

57. dakikada, soldan yapılan ortada Osorio'nun yerden sert şutunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırmakta zorlandı ve top, yandan auta gitti. 69. dakikada ise Dzeko'nun pasıyla Mert Hakan Yandaş'ın etkisiz vuruşu sonuçsuz kaldı.

Beraberlik Anı

86. dakikada Midtjylland beraberliği yakaladı. Sol taraftan yapılan taç atışında oluşan karambolde Andreasen'in şutu savunmadan sekerek ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, bu sonuçla 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, elde ettiği bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi başardı.

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