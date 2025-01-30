Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Kulübü, Slovak stoper Milan Skriniar'ı kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, transferin ardından açıkladığı mesajda, 'Ailemize hoş geldin' diyerek Slovak oyuncuya yeni takımında başarılar diledi. Skriniar'ın katılımı ile Fenerbahçe'nin savunma hattı güçlenmiş oldu.