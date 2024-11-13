Fenerbahçe, Milli Arada Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Milli Arada Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen lig arası boyunca antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmalar Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Teknik Direktör Mourinho Yönetiminde Antrenman

Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışmalar, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sonlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.