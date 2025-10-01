Fenerbahçe - Nice öncesi Tedesco'dan uyarı: "Onlar da bizi savunmak zorunda"

Fenerbahçe - Nice öncesi Tedesco'dan son değerlendirmeler

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımını ağırlayacak Fenerbahçede teknik direktör Domenico Tedesco, Samandıra'da düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin güçlü yönlerini ve takımının durumunu anlattı.

Tedesco: Rakibi iyi analiz ettik

Tedesco, rakiplerinin kanat organizasyonlarına sıkça başvurduğunu belirterek, "Savunmada güçlü bir takım. Arka 3'lü güçlü oyunculardan oluşuyor. Orta sahaları oldukça teknik. Kenar oyuncuları direkt oynamaya çalışıyor. Çok fazla kanat kombinasyonu deniyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, öyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Unutmamak lazım onların da bizi savunması gerekiyor." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'na güven

Kerem Aktürkoğlu'nun performansından memnun olduğunu söyleyen Tedesco, oyuncunun henüz takıma yeni katıldığını ve zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı: "Buraya geleli çok uzun süre olmadı. İhtiyacı olan tek şey biraz daha zaman. Yüzde yüz mutlu değildir kendi performansından. Goller atmak, asist yapmak isteyecektir. Ben kendisine çok fazla zaman tanıyacağım."

Tedesco, Kerem'in saha içindeki yüksek eforuna dikkat çekerek, top kaybı sonrası gösterdiği presin sayıyla ölçülemeyeceğini belirtti ve genç oyuncuyu destekleyeceklerini ifade etti.

Hazırlık süreci ve sakatlıklar

Teknik adam, takımla ilgili antrenman sayısının az olduğuna işaret ederek, "Buraya geldiğimden beri sadece 6 tane efektif antrenman geçirebildik. Tüm takımın yer aldığı antrenmanlar arasında maçın olmadığı antrenman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var." dedi. Ayrıca Alvarez'in geri dönüşünün kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı ve "Bartuğ'un Avrupa listesinde olmaması bizler için üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Jhon Duran'ın durumu

Tedesco, uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran hakkında detaylı açıklama yaptı: "Duran oynamak için çok yüksek motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur ama onunki böyle belirtebileceğiniz sakatlık değil. Bu da iletişimi zorlaştırıyor."

Hastalığın semptomlarının her zaman problemin kaynağı olmadığını belirten Tedesco, birçok uzmanın bir araya gelip sorunun kaynağını analiz ettiklerini ve oyuncunun dönmek istediğini ancak sürecin zaman gerektirdiğini söyledi. Tedesco, oyuncuyu zorlamayacağını; risk ve ağrı nedeniyle sağlıklı oyuncu kaybetme riskini göze almayacağını ekledi.

Taraftarlar ve beklenti

Tedesco taraftarlara verdiği önemi vurgulayarak, "Nerede olursam olayım taraftarlar en önemlisidir. Bizler bu işi onlar için yapıyoruz. ... Fenerbahçe'de oynuyorsanız ya da Fenerbahçe'yi çalıştırıyorsanız bunu bilmeniz lazım. Taraftarlar her zaman haklıdır." dedi.

İsmail Yüksek: "Samandıra'da hiçbir sorun yok"

Milli oyuncu İsmail Yüksek, takım içinde sorunlar olduğuna dair haberleri reddetti: "Samandıra'ya gidiyorum oradaki neşe ortamını görünce apayrı bir durum. ... Samandıra'da hiçbir sorun yok. Bir gün gelin bakın tesis içinde mükemmel ortam var."

İsmail, büyük bir camiada oynadıklarını, rekabetin doğal olduğunu ve kendi performansını artırarak takıma katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Taraftar tepkilerine anlayış gösteren oyuncu, son maçtaki destekleyici tavrın birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

Son not

Tedesco ve oyuncular, hem UEFA Avrupa Ligindeki karşılaşma hem de lig sürecinde birlik ve çalışma vurgusunu sürdürürken, sakatlıklara temkinli yaklaşılacağının altını çizdi. Teknik ekip, eksikleri kapatmak için yoğun bir çalışma planı benimsediğini belirtti.