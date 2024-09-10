Fenerbahçe'nin 193. Yabancı Transferi: Filip Kostić

Fenerbahçe'nin Tarihinde 193. Yabancı: Filip Kostić

Sarı-lacivertli ekip, İtalyan devi Juventus'tan kiraladığı Filip Kostić ile birlikte 117 yıllık tarihinde 193. yabancı futbolcusunu kadrosuna dahil etti. Sırbistan kökenli olan Kostić, Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 4. yabancı transfer olarak dikkat çekti.

Sırbistan'dan 5. Oyuncu Transferi

Fenerbahçe, Sırbistan'dan transfer ettiği beşinci oyuncu ile kadrosunu güçlendirmiş oldu. Daha önce Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic ve Dusan Tadic gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Kostić ile bu seriyi sürdürdü.

Aynı Anda İki Sırp Oyuncu

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez aynı sezonda iki Sırp futbolcuyu kadrosunda bulunduracak. Dusan Tadic ve Filip Kostić bu sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kostić'in Fenerbahçe'ye Karşı Performansı

Filip Kostić, daha önce Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe'ye karşı 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. Kostić, bu karşılaşmalarda attığı gollerin asistlerini yaparak takımına katkı sağladı.

Filip Kostić'in Kariyer Yolculuğu

Sırbistan'da Radnicki 1923 ile futbol hayatına başlayan Kostić, ardından Hollanda'nın Groningen kulübüne geçti. Sonrasında Almanya'da Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt gibi takımlarda forma giydi. Juventus ile de İtalya serüvenini tamamlayan Kostić, şimdi Fenerbahçe ile yeni bir başlangıç yapacak.

Fenerbahçe'nin Yabancı Oyuncu Listesi

Fenerbahçe'nin tarihindeki yabancı futbolcu transferleri ülkelerine göre şöyle sıralanıyor:

Brezilya (28 oyuncu)

(28 oyuncu) Sırbistan (5 oyuncu)

(5 oyuncu) Yugoslavya (17 oyuncu)

(17 oyuncu) Almanya (8 oyuncu)

(8 oyuncu) Hollanda (7 oyuncu)

(7 oyuncu) ve daha fazlası...

Fenerbahçe, Filip Kostić ile birlikte kadrosundaki yabancı sayısını 193'e çıkarmış oldu.