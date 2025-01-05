Fenerbahçe'nin 3. Avrupa Ligi Şampiyonluğu Hedefi: Danabaş'dan Açıklamalar

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Şampiyonluğu İçin HedefBüyük

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluk kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynanan derbi maçını değerlendirerek, “Kadromuzu tarih yazmak için kurduk” dedi.

Namağlup Ünvana Devam

Galatasaray'ı deplasmanda 65-61 yenerek ligdeki namağlup unvanlarını koruduklarını ifade eden Danabaş, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımız tatildeydi. Birkaç günlük antrenmandan sonra maça çıktık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gösterdik” ifadesini kullandı.

Valencia Maçı Önemli

Takımın hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Danabaş, “Bu kadroyu sadece lig için kurmadık. Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmak için hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz” dedi. Danabaş, 8 Ocak Çarşamba günü kendi sahalarında oynanacak Valencia maçına dikkat çekti.

Ekrem Memnun'a Tepki

Yaşanan gerginliğe de değinen Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring’in başantrenörü Ekrem Memnun’un maç öncesi genel menajerlerinin elini sıkmamasına tepki gösterdi. Danabaş, “Bu bir ayıptır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum” dedi.