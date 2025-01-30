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Fenerbahçe'nin 3. Slovak Oyuncusu Milan Skriniar Kadroya Katıldı

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile birlikte tarihindeki 3. Slovak futbolcuyu transfer etti. Savunmaya önemli bir takviye yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 18:04
Fenerbahçe'nin 3. Slovak Oyuncusu Milan Skriniar Kadroya Katıldı

Fenerbahçe'nin 3. Slovak Oyuncusu Milan Skriniar

Fenerbahçe, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından transfer ettiği Milan Skriniar ile sarı-lacivertli formayı giyecek üçüncü Slovak futbolcusunu kadrosuna kattı. Önceki transferler olan Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın ardından gelen bu transfer, Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda yaptığı 11. transfer oldu.

Defansa Takviye Devam Ediyor

Fenerbahçe, kış transfer döneminin başladığı dönemde savunma hattına yenilik katma hedefiyle hareket ediyor. Takım, başlangıçta 8 transfer yapmıştı ve Milan Skriniar ile birlikte bu rakamı 11'e yükselterek önemli bir hamle yapmış oldu. Bu transfer, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin 196. yabancı transferi olma özelliği taşıyor.

Fenerbahçe'nin Slovak Oyuncuları

Fenerbahçe tarihindeki ilk Slovak futbolcu, 2010-2011 sezonunda Chelsea'den transfer edilen Miroslav Stoch oldu. Stoch, Fenerbahçe'deki kariyerinde bir şampiyonluk ve iki Türkiye Kupası sevinci yaşamıştır. Bir diğer Slovak oyuncu olan Martin Skrtel ise 2016-2017 sezonunda Liverpool'dan transfer edilmiş ve Fenerbahçe'de 3 sezon oynamıştır.

Başkan Ali Koç Döneminin İlk Slovak Oyuncusu

Başkan Ali Koç döneminde Milan Skriniar, 64. yabancı oyuncu olarak kadroya katıldı. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, farklı ülkelerden toplam 39 oyuncu transfer etmiş ve Skriniar bu dönemin ilk Slovak oyuncusu olma özelliğini taşıyor.

Milan Skriniar'ın Kariyeri

Futbol kariyerine Slovakya'nın Zilina takımında başlayan Milan Skriniar, ardından İtalya'nın Sampdoria ve Inter takımlarında önemli başarılara imza attı. 2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalayan futbolcu, Fenerbahçe ile birlikte kariyerinin altıncı kulübüne adım atmış oldu.

Fenerbahçe'nin Tarihindeki Yabancı Oyuncular

Fenerbahçe, geçen 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 196 yabancı futbolcu ile oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Bu süreçte Brezilyalı oyuncular en çok sayıda temsil edilen milli takım olurken, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcuları ise 2010 yılından bu yana hızla artış göstermiştir.

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