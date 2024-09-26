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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Galibiyeti: Rodrigo Becao Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Rodrigo Becao, maçı ve takımın durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:05
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Galibiyeti: Rodrigo Becao Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Önemli Galibiyeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1'lik skorla mağlup ederek hak ettiği 3 puanı aldı.

Rodrigo Becao: "Galibiyetten Mutluyuz"

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao, "Bugün maçı kazanıp 3 puanı almak çok önemliydi. İyi oynadık ve bunun için mutluyuz" dedi.

Becao, "Geçen hafta oynanan büyük derbinin ardından bu maçı dört gözle bekliyorduk. Bir derbiyi kaybedince, bir an önce bir sonraki maçın gelmesi istenir. Bugünki amacımız galibiyet elde etmekti ve bunu başardık" ifadesini kullandı.

Becao'dan Savunma Değerlendirmesi

Becao, takımın savunma kurulumundaki değişiklikler hakkında da açıklamalarda bulundu: "Savunmada çok fazla opsiyon ve kalite var. Forma şansı bize geldiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Feyz aldığımız liderimiz hocamıza güveniyoruz." diye konuştu.

Öz Eleştiri ve Takım Ruhu

Becao, Galatasaray derbisinin ardından bazı oyuncuların savunmayı eleştirdiğini hatırlatarak, "Takım olarak kaybettiğimiz her maçta hepimiz kaybediyoruz. Bireysel hatalar yaptığımızı kabul etmeliyiz, bu durumu düzeltmek için herkes öz eleştiri yapmalı" dedi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte Avrupa Ligi'nde önemli bir adım atmış oldu ve Rodrigo Becao gibi oyuncuların performansıyla bu süreçte başarıya ulaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Galibiyeti: Rodrigo Becao Açıklamalarda Bulundu

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