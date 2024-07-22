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Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni: Lugano ile Karşılaşma

Fenerbahçe, Lugano'ya elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev veya Partizan ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:27
Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni: Lugano ile Karşılaşma

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Yolculuğu

Fenerbahçe, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Eğer Fenerbahçe, bu zorlu mücadelede mağlup olursa, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev ve Partizan arasında oynanacak eşleşmenin kaybedeni ile rakip olacak.

Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Takım, Avrupa arenasındaki bu önemli aşamada ilerlemek için elinden geleni yapacak. Başarı ihtimali, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Takımın geleceği burada şekillenecek.

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