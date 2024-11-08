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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Performansı Eleştirildi

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu; yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:43
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Performansı Eleştirildi

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki Zorlu Maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, takımın oynadığı futbolu eleştirerek, "Sezon başından bu yana oynadığımız en kötü futboldu," ifadelerini kullandı.

Maç Sonrası Açıklamalar

AZ Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, takım olarak yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi. "Çok üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Futbola dair konuşacak pek bir şey yok," diyerek durumu özetledi. Göle, önlerindeki Sivasspor maçı için odaklanmaları gerektiğini de vurguladı.

Penaltı Atışı Üzerine Değerlendirme

İkinci yarıda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan En-Nesyri hakkında gelen sorulara yanıt veren Göle, penaltı atacak oyuncuların önceden belirlendiğini, ancak oyuncuların sahada anlık hislerine göre karar verebileceğini belirtti.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

Göle, Avrupa'daki maçlarda yüksek konsantrasyonların önemli olduğunu ancak AZ Alkmaar karşısındaki performanslarını bu özel durumla daha farklı değerlendirmek gerektiğini sözlerine ekledi. Eğitim ekibi olarak gerekli analizleri yapacaklarını vurgulayarak, gelecek maçlar için hazırlıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

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