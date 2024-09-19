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Fenerbahçe'nin Başkan Koç ile Futbol Takımı Buluşması

Ali Koç, Fenerbahçe futbol takımıyla bir araya gelerek derbi öncesi destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:53
Fenerbahçe'nin Başkan Koç ile Futbol Takımı Buluşması

Fenerbahçe'de Başkan Koç'tan Futbol Takımına Destek

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç, 21 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig 6. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi futbol takımıyla bir araya geldi.

Başkan Koç'un Beklentileri

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Koç'un yanı sıra asbaşkan Acun Ilıcalı ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de yer aldı. Toplantıya teknik ekip de katılarak, takımın motivasyonuna katkıda bulundu.

Ali Koç, derbi öncesinde galibiyet inancını dile getirerek, futbolculara başarı dileklerini iletti. Bu buluşma, takımın moral ve motivasyonu açısından büyük önem taşıyor.

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