Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon Lira Olarak Açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı. Kulüp, bu bilgiyi Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında paylaştı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti. Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 882 milyon lira ve toplam yükümlülüğünün 19 milyar 206 milyon lira olduğunu ifade ederken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu açıkladı.

Yeni Stat Projesi ile Kapasite Artışı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, toplantıda yapılması planlanan stat projesi hakkında bilgiler verdi. Akın, Ülker Stadı’na 16 bin 160 seyirci kapasitesi ilavesi yapılacağını ve toplam kapasitenin 64 bin 160’a çıkacağını söyledi.

Akın, bu projenin 2026 yılının Nisan ayında başlamasının hedeflendiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gerekli izinlerin alınması gerektiğini ifade eden Akın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın projeye sonuna kadar destek olacağını vurguladı.

“Nisan ayında başlayacağız, 4-5 ay gibi bir süreye ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyonu dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra hızlı bir şekilde monte edeceğiz. Montaj süreci 4 ay görünüyor ancak toplamda 1-1,5 sene sürecek” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın toplantıda konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın toplantıda konuşma yaptı.