Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı

Seçimli olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporu açıklandı; Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:42
Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı

Seçimli olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporu paylaşıldı

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporu üyelerle paylaşıldı.

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, raporların 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerini ayrı ayrı kapsadığını belirtti.

Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunun 21 milyar 526 milyon lira olduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Tarih Yazdı: Hollanda'yı 3-1 Yendi
2
Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Dünya Şampiyonu Nusrat Allahverdi: Günde 6 Saat Antremanla 2028 Olimpiyat Hedefi
5
Fenerbahçe – Kasımpaşa: Süper Lig'de 45. randevu, 36-4 üstünlük
6
Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları
7
Arca Çorum FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor | Trendyol 1. Lig 5. Hafta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat