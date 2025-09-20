Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı
Seçimli olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporu paylaşıldı
Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporu üyelerle paylaşıldı.
Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, raporların 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerini ayrı ayrı kapsadığını belirtti.
Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunun 21 milyar 526 milyon lira olduğunu açıkladı.