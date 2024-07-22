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Fenerbahçe'nin Büyük Maçı: Lugano ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Lugano maçını D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlayacak. Yarın 21.30'da Thun Arena'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:31
Fenerbahçe'nin Büyük Maçı: Lugano ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe-Lugano Maçı D-Smart'ta Canlı Yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele yarın, Türkiye saati ile 21.30'da D-Smart ve D-Smart GO platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mourinho Öncülüğünde Avrupa Mücadelesi

Fenerbahçe, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış olan Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'daki ilk maçına çıkıyor. Takım, bu zorlu karşılaşmada galip gelerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Özel Yayın ve Yorumcular

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan D-Smart, maç öncesinde 20.00'de "Maça Doğru" programı ile izleyicileri bilgilendirecek. Bu programda Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli yorumcu olarak yer alacak. Ayrıca, Spor Smart platformunda, Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar maç öncesi durumları canlı bağlantılarla aktaracak.

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Karşılaşmanın anlatımını ise Alp Özgen ve Emre Özcan üstlenecek. Oyun sonrasında, Mourinho'nun ve futbolcuların değerlendirmeleri, "Maçın Ardından" programında izleyicilere sunulacak.

Seyirci Olmadan Bir Mücadele

Fenerbahçe, en son 2008-2009 sezonunda katıldığı organizasyonda, tarihi şampiyonlarından biri olan Mourinho ile birlikte rakiplerini eleyip Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, Lugano'yu geçmesi halinde 3. ön eleme ve play-off turunda mücadele edecek. Lugano ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı ise 30 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

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