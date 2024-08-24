Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor Maç Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor Maç Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda önemli eksiklikler bulunuyor.

Önemli İsimler Kadroda Yer Almıyor

Kulüpten yapılan duyuruya göre, bileğindeki sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, Brighton ile transfer görüşmeleri yapmak üzere izni bulunan Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bununla birlikte Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent de forma giymeyecek isimler arasında.

Ferdi Kadıoğlu'nun Yokluğunda Yeni Bir İsim

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğu nedeniyle kadroya dahil edilen yeni isim oldu.

Rize Kafilesinin Listesi

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor’a götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun.