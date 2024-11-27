Fenerbahçe'nin Deplasmanına Mourinho'dan Mesaj: Her Şey Mevcut

Fenerbahçe, Slavia Prag ile Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu zorlu karşılaşma öncesi tüm koşulların iyi bir maç çıkarmak için mevcut olduğunu ifade etti.

İyi Bir Zemin ve Zorlu Rakip

Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında Mourinho, Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Trpisovsky'nin yıllar boyunca takımına sağladığı istikrar ve başarıya dikkat çeken Mourinho, "Kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Takım her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Bu yıl da kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Bizim için zorlu bir rakip" dedi. Ayrıca, stadyum zeminine de vurgu yapan Mourinho, "Yarın iyi bir maç olması için her koşul mevcut." şeklinde konuştu.

Eksik Oyuncular ve Olumsuzluklar

Mourinho, kadroda birçok oyuncunun eksik olduğunu belirterek, "Benim birçok oyuncum eksik. UEFA listesine yazamadığım oyuncularımız var, cezalı ve sakat oyuncularımız mevcut. Buraya gelirken bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp süre almamış durumdalar. Kısıtlı bir kadroyla geldik ama Fred'in de belirttiği gibi biz buraya sonuç almaya geldik" ifadelerini kullandı. Teknik direktör gözlemleri sırasından, "Sahada 10 oyuncu olacak, kulübede de 5 isim olacak. Değişiklik yaparken sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Pozitif bakmalıyız ve oynayan oyuncuların her şeylerini vereceğinden eminim" dedi.

Fred'ten Kazanma Vurgusu

Toplantıda Mourinho ile birlikte bulunan Brezilyalı futbolcu Fred de zorlu bir maç olacağını belirterek, "Puanlara ihtiyacımız var, dolayısıyla kazanmak için oynayacağız. Zor bir rakibe karşı kazanmak için oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.