Fenerbahçe'nin Djiku'su Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada yaşadığı hamstring sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna giren Djiku, 87. dakikada ise sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sakatlık, Djiku'nun Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giymesine engel olacak.

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