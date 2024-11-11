DOLAR
34,31 0,16%
EURO
36,57 0,64%
ALTIN
2.889,14 2,72%
BITCOIN
2.889.250,16 -6,36%

Fenerbahçe'nin Djiku'su Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe'li Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:30
Fenerbahçe'nin Djiku'su Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı. Gana Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada yaşadığı hamstring sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna giren Djiku, 87. dakikada ise sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sakatlık, Djiku'nun Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giymesine engel olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak
3
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak
4
Fenerbahçe'nin Djiku'su Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
5
Trabzonspor'dan Joao Pereira'ya Tebrik Mesajı
6
Aras Kargo, Libero Berre İnce ile Yollarını Ayırdı
7
Çağlar Söyüncü A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak