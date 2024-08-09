Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe'nin Efsanevi Lig Rekorları

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanına sahiptir.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:04
Fenerbahçe'nin Efsanevi Lig Rekorları

Fenerbahçe'nin Efsanevi Rekorları

Sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihine damgasını vurduğu rekorlarla dolu 67 yıllık lig geçmişine sahiptir.

En Çok Puan Toplayan Takım

Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon boyunca oynadığı 2 bin 196 lig maçında toplam 3 bin 880 puan toplayarak ligin en çok puan toplayan takımı olmuştur. Bu başarıyla Galatasaray'ın 38 puan önünde yer almaktadır. Galatasaray, 2 bin 196 maçta 3 bin 842 puan elde ederken, Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor ise 2 bin 788 puanla dördüncü sırada bulunmaktadır.

En Fazla Galibiyet Alan Takım

Fenerbahçe, 66 yıllık lig tarihinde yaptığı maçlarda 1.262 galibiyet alarak, Galatasaray'ın 1.254 galibiyetine göre ilk sırada yer almaktadır. Beşiktaş ise 1.186 galibiyetle üçüncü sıradadır.

Gol Krallığı

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok gol atan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, toplamda 3 bin 944 gol kaydediyor. Galatasaray ise 3 bin 898 golle ikinci sıradadır, Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610’dur.

En Az Gol Yiyen Takım

1969-1970 sezonunda Fenerbahçe, 30 maçta sadece 6 gol yiyerek, tarihinin en az gol yiyen takım olarak tarihe geçti. Bu başarıda kaleci Ilie Datcu etkili bir performans sergiledi.

Unutulmaz Gol Rekoru Maçı

Fenerbahçe, 1991-1992 sezonunun son haftasında 8-4lik bir sonuçla Gaziantepspor’u mağlup ederek, bir maçta en çok gol atılan tarihi karşılaşmaya damgasını vurdu.

En İyi Sezon Başlangıcı

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezonda ilk 10 maçını kazanarak, kendi rekorunu geliştirerek en iyi sezon başlangıcı unvanını korumuştur.

Deplasmanda Galibiyet Rekoru

2010-2011 sezonunda, 12 deplasman galibiyeti ile galibiyet rekorunun sahibi olmuştur. Bu seri, Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu geçmiştir.

En Erken Şampiyonluk İlanı

Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden takımdır.

İlk Yarı Performansı

2005-2006 sezonunda en iyi ilk yarı performansına imza atan Fenerbahçe, 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmiştir.

Son Haftaya Lider Girip Şampiyon Olamayan Tek Takım

Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile ve 2009-2010 sezonunda Trabzonspor ile son haftalarda berabere kalarak, lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyon olamayan tek takım olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek