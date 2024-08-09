Fenerbahçe'nin Efsanevi Lig Rekorları

Fenerbahçe'nin Efsanevi Rekorları

Sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihine damgasını vurduğu rekorlarla dolu 67 yıllık lig geçmişine sahiptir.

En Çok Puan Toplayan Takım

Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon boyunca oynadığı 2 bin 196 lig maçında toplam 3 bin 880 puan toplayarak ligin en çok puan toplayan takımı olmuştur. Bu başarıyla Galatasaray'ın 38 puan önünde yer almaktadır. Galatasaray, 2 bin 196 maçta 3 bin 842 puan elde ederken, Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor ise 2 bin 788 puanla dördüncü sırada bulunmaktadır.

En Fazla Galibiyet Alan Takım

Fenerbahçe, 66 yıllık lig tarihinde yaptığı maçlarda 1.262 galibiyet alarak, Galatasaray'ın 1.254 galibiyetine göre ilk sırada yer almaktadır. Beşiktaş ise 1.186 galibiyetle üçüncü sıradadır.

Gol Krallığı

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok gol atan takım unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, toplamda 3 bin 944 gol kaydediyor. Galatasaray ise 3 bin 898 golle ikinci sıradadır, Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610’dur.

En Az Gol Yiyen Takım

1969-1970 sezonunda Fenerbahçe, 30 maçta sadece 6 gol yiyerek, tarihinin en az gol yiyen takım olarak tarihe geçti. Bu başarıda kaleci Ilie Datcu etkili bir performans sergiledi.

Unutulmaz Gol Rekoru Maçı

Fenerbahçe, 1991-1992 sezonunun son haftasında 8-4lik bir sonuçla Gaziantepspor’u mağlup ederek, bir maçta en çok gol atılan tarihi karşılaşmaya damgasını vurdu.

En İyi Sezon Başlangıcı

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezonda ilk 10 maçını kazanarak, kendi rekorunu geliştirerek en iyi sezon başlangıcı unvanını korumuştur.

Deplasmanda Galibiyet Rekoru

2010-2011 sezonunda, 12 deplasman galibiyeti ile galibiyet rekorunun sahibi olmuştur. Bu seri, Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu geçmiştir.

En Erken Şampiyonluk İlanı

Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden takımdır.

İlk Yarı Performansı

2005-2006 sezonunda en iyi ilk yarı performansına imza atan Fenerbahçe, 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmiştir.

Son Haftaya Lider Girip Şampiyon Olamayan Tek Takım

Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile ve 2009-2010 sezonunda Trabzonspor ile son haftalarda berabere kalarak, lig tarihinde son haftaya lider girip de şampiyon olamayan tek takım olarak kayıtlara geçti.