Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönmek istiyor:'Geri alın' haberi yolladı

Fenerbahçe'nin o yıldızı gittiği yerde mutlu değil! Geri dönmek istiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönmek istiyor:'Geri alın' haberi yolladı
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Alman ekibine transfer olan yıldız isim Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! Beni geri alın diyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ İSİM ALMAN EKİPTE MUTLU DEĞİL

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Macar Atilla Szalai Alman ekibi Hoffenheim takımına transfer olmuştu. İsim Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. İddialara göre Fenerbahçe'ye ismi geri isteyip istemeyeceği ile ilgili haber gönderildi ve Macar futbolcu takımdan ayrıldığı için pişman olduğunu dile getirdi. 

atilla szalai fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor

Konu Ali Koç ardından İsmail Kartal'a danışıldı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Brancou ise eski futbolcunun kiralık olarak geri dönmesinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Fenerbahçe'nin, futbolcunun ligi tanıdığı için uyum sıkıntısı yaşamayacağını düşünerek geri dönmesini olumlu olarak değerlendirdiği iddia edildi. 

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