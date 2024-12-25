Fenerbahçe'nin İlk Yarı Kart Raporu: Fred ve Djiku Ön Planda

Fenerbahçe'nin En Hırçın İsimleri: Fred ve Djiku
Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 36 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kart cezası alan oyuncularının sayısıyla da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda iç sahada ve deplasmanda gerçekleştirilen maçlarda en çok sarı kart gören isimler konumunda Alexander Djiku ve Fred öne çıkıyor.
Fred'in Kart Raporu
Fred, Fenerbahçe'nin ligdeki 17 karşılaşmasından 13'ünde forma giyerken, bu süre içerisinde toplamda 4 sarı kart gördü. İlk kartını süre almadığı 2. haftadaki Göztepe karşılaşmasında yedek kulübesinde gören Brezilyalı oyuncu, 3. haftada Çaykur Rizespor'la oynanan maçta da serilikle ikinci sarı kartını aldı. Fred, 9. haftada Reeder Samsunspor karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek, Sipay Bodrum FK maçında takımını yalnız bıraktı.
Avrupa'da Cezalı Duruma Düşen Fred
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde cezalı duruma düşen ilk ismi olan Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde de gördüğü 3 sarı kart nedeniyle 1 maçta forma giyemedi. Deplasmanda oynanan Twente, AZ Alkmaar ve Slavia Prag maçlarında da sarı kartla uyarılan Fred, iç sahadaki Athletic Bilbao karşılaşmasında yoktu.
Djiku'nun Ceza Durumu
Fred ile birlikte sarı kart cezası alan bir diğer isim ise savunma oyuncusu Alexander Djiku oldu. Djiku, ligin 7. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynanan mücadelede ilk sarı kartını aldı. Devamında 9. haftada Reeder Samsunspor, 13. haftada Bellona Kayserispor ve 15. haftada Beşiktaş karşılaşmalarında toplamda 4 sarı kart gördü. Bu sebeple RAMS Başakşehir ile iç sahada oynanan maçta forma giyemedi.
İlk Yarıda Sarı Kartlar İkinci Yarıda Patladı
Fenerbahçe, bu sezon 17 haftalık periyotta toplamda 36 sarı kart gördü. Ancak bu kartların yalnızca 10'u ilk yarılarda26 kart ise maçların ikinci devrelerinde hakemler tarafından verildi. Öte yandan, sarı-lacivertliler bu süre zarfında herhangi bir kırmızı kart göremedi.
Reeder Samsunspor Maçı En Fazla Kartın Çıktığı Mücadele
En fazla sarı kartın gösterildiği maç ise, Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynanan 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma oldu. Bu mücadelede Filip Kostic ve Fred ilk yarıda, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku ise ikinci yarıda sarı kart gördü. Toplamda bu maçta sarı-lacivertliler 5 sarı kartla sahadan ayrıldı.
Sarı Kart Raporu
Süper Lig'in geride kalan bölümünde kart gören Fenerbahçeli oyuncuların raporu ise şöyle:
- Fred: 4 sarı kart
- Alexander Djiku: 4 sarı kart
- Jayden Oosterwolde: 3 sarı kart
- Samet Akaydin: 3 sarı kart
- Sofyan Amrabat: 3 sarı kart
- Allan Saint-Maximin: 2 sarı kart
- Çağlar Söyüncü: 2 sarı kart
- Mert Hakan Yandaş: 2 sarı kart
- Youssef En-Nesyri: 2 sarı kart
- Sebastian Szymanski: 2 sarı kart
- Edin Dzeko: 1 sarı kart
- Filip Kostic: 1 sarı kart
- Rodrigo Becao: 1 sarı kart
- İrfan Can Kahveci: 1 sarı kart
- Bright Osayi-Samuel: 1 sarı kart
- Mert Müldür: 1 sarı kart
- İsmail Yüksek: 1 sarı kart
- Cengiz Ünder: 1 sarı kart
- Bartuğ Elmaz: 1 sarı kart
Toplam: 36 sarı kart