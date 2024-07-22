Fenerbahçe'nin Lugano Maçı Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe'nin Lugano Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turunda, yarın İsviçre'nin Lugano takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, UEFA listesine önceki dönemlerde dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ve kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almıyor.

Teknik Direktörün Seçimi

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç yetenekler Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek gibi isimleri dahil etti.

Kamp Kadrosu

Sarı-lacivertli takımın Lugano maçı için belirlediği kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

Dominik Livakovic

Ertuğrul Çetin

Doğukan Demir

Bright Osayi-Samuel

Mert Müldür

Yiğit Efe Demir

Çağlar Söyüncü

Rodrigo Becao

Alexander Djiku

Yusuf Akçiçek

Jayden Oosterwolde

Ferdi Kadıoğlu

Rade Krunic

Bartuğ Elmaz

Fred Rodrigues

Mert Hakan Yandaş

Sebastian Szymanski

İsmail Yüksek

Dusan Tadic

İrfan Can Kahveci

Edin Dzeko

Cenk Tosun

Ryan Kent

Oğuz Aydın

Fenerbahçe, yarın yapacağı bu önemli karşılaşmada taraftarlarının beklentilerini karşılamak için sahaya çıkacak.