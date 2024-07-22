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Fenerbahçe'nin Lugano Maçı Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe, Lugano maçı için kadrosunu açıkladı, yeni transferler beklenenin dışında kaldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:43
Fenerbahçe'nin Lugano Maçı Kadrosu Belirlendi

Fenerbahçe'nin Lugano Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turunda, yarın İsviçre'nin Lugano takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, UEFA listesine önceki dönemlerde dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ve kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almıyor.

Teknik Direktörün Seçimi

Teknik direktör Jose Mourinho, kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç yetenekler Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek gibi isimleri dahil etti.

Kamp Kadrosu

Sarı-lacivertli takımın Lugano maçı için belirlediği kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

  • Dominik Livakovic
  • Ertuğrul Çetin
  • Doğukan Demir
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Yiğit Efe Demir
  • Çağlar Söyüncü
  • Rodrigo Becao
  • Alexander Djiku
  • Yusuf Akçiçek
  • Jayden Oosterwolde
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Rade Krunic
  • Bartuğ Elmaz
  • Fred Rodrigues
  • Mert Hakan Yandaş
  • Sebastian Szymanski
  • İsmail Yüksek
  • Dusan Tadic
  • İrfan Can Kahveci
  • Edin Dzeko
  • Cenk Tosun
  • Ryan Kent
  • Oğuz Aydın

Fenerbahçe, yarın yapacağı bu önemli karşılaşmada taraftarlarının beklentilerini karşılamak için sahaya çıkacak.

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