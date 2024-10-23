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Fenerbahçe'nin Mourinho'su: 'Manchester United Kolay Rakip Değil'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:38
Fenerbahçe'nin Mourinho'su: 'Manchester United Kolay Rakip Değil'

Fenerbahçe-Manchester United Maçına Hazırlık

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yarın gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'ın kendileri için kolay bir rakip olmadığını söyledi.

Jose Mourinho'nun Açıklamaları

Basın toplantısında konuşan Mourinho, "Eğer Manchester United yarın kolay bir maç olacağını düşünürse yanılır. Bu nedenle maksimum güçleriyle geleceklerdir," dedi ve ekledi: "Yarın 2 favori takımdan biriyle oynayacağız."

Manchester United'ın Performansı

Mourinho, Manchester United'ın son dönemde yaşadığı sorunların kendisini mutlu etmediğini ifade ederek, "Onların hocalarına olan güvenlerini sürdüreceklerine inanıyorum. Ben yokken Avrupa Ligi'ni kazanmıştık," şeklinde konuştu.

Formasyon ve Oyuncular Hakkında

Takımda sol bek konusunda ise uzmanlardan tavsiye alacağını belirten Mourinho, "Szymanski'yi oynatmayı düşünebilirim," diyerek oyuncularının performansına dikkat çekeceğini açıkladı.

Jayden Oosterwolde'nin Durumu

Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin bu sezon maç oynamayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Sebastian Szymanski'nin Motivasyonu

Basın toplantısında yer alan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, "Yarınki maçta iyi bir cevap vermek istiyoruz," diyerek takıma olan motivasyonunu vurguladı.

Ardından, "Ligde son dakikada aldığımız beraberlik bizi üzdü, ama yarın 3 puan için oynayacağız," ifadesini kullandı. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına da değinen Szymanski, "Üzgünüz, arkadaşımızı destekliyoruz," açıklamasında bulundu.

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