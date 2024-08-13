Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hayali Sona Erdi

Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni Sona Erdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 2-1'lik bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, rövanşta Lille ile karşısında büyük bir mücadele sergiledi.

Uzatmalara Giden Maçta Beraberlik

Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, uzatmalara giden karşılaşmada Lille ile 1-1 berabere kalarak, toplamda 3-2'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Fenerbahçe taraftarları, bu sonuçla birlikte Avrupa hayallerinin sona erdiğini üzüntüyle karşıladı.