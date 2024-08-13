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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hayali Sona Erdi

Fenerbahçe, Lille ile uzatmalara giden mücadelede berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:46
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hayali Sona Erdi

Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni Sona Erdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 2-1'lik bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, rövanşta Lille ile karşısında büyük bir mücadele sergiledi.

Uzatmalara Giden Maçta Beraberlik

Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, uzatmalara giden karşılaşmada Lille ile 1-1 berabere kalarak, toplamda 3-2'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Fenerbahçe taraftarları, bu sonuçla birlikte Avrupa hayallerinin sona erdiğini üzüntüyle karşıladı.

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