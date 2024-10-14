Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile 20 Ekim Pazar günü oynayacağı maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. İlk olarak salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, daha sonra sahaya taşındı.

Futbolcular, sahada ısınma hareketleri, çabukluk çalışmaları ve iki grup halinde pas çalışmaları yaptılar. İdmanın final kısmı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Yarınki Antrenman

Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.