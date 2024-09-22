Fenerbahçe'nin Teknik Adamı Jose Mourinho, Basın Toplantısına Katılmadı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho, Basın Toplantısını Kaçırdı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynanan derbiden sonra düzenlenen basın toplantısına katılmama kararı aldı.
Ülker Stadı'nda Gerçekleşen Derbi
Sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan maçta, Mourinho'nun basın toplantısına katılmaması dikkat çekti.
Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, toplantı esnasında konuşmalarına devam ederken, Mourinho toplantı odasına gelerek bir süre bekledi. Ancak gecikmeli gelişen durumlar nedeniyle Mourinho, toplantıyı düzenlemeden stadı terketti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.