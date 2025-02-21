Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho, Anderlecht Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle 2-2 berabere kalarak son 16'ya adını yazdırdı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde alınan yabancı hakem kararının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Hakem Konusuna Vurgu

Anderlecht Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Mourinho, "Karar verildi mi? Üst düzey bir hakem mi? Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bu, hem güvenilirlik açısından hem de maçın imajı açısından çok önemli. Bu karardan mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama her şeyden önce, bazen öyle görünmesem de fair-play insanıyım. Bu karardan mutluyum. Biz de rakibimiz de bu maçı kazanmak istiyoruz. Umarım büyük bir futbol maçı olur." dedi.

Son 16 Turundaki Tercih

Soru üzerine Mourinho, "Olympiakos'a uçuş süresi daha kısa olduğu için onlar olabilir ama İskoçya'ya da gitmemiz gerekirse gideriz. Harika bir stadyumları var. Bizler için fark etmiyor. İstanbul'da oynayacağımız ilk maçta da rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. Fred orada önemli eksik olacak bizim için. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız." şeklinde yanıt verdi.

Maçın Durması Üzerine Yorumlar

Mourinho, maçın durmasına dair de açıklamalarda bulundu. "Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girince hakem bana ne olduğunu söyledi. O ana kadar işler çok iyi gidiyordu. Daha sonra oyun en iyi olduğumuz anda durdu ki bu rakibimize yaradı. Hakem ve rakip teknik direktör güvenlikle ilgili sorun olduğunu söyledi. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı çünkü ısınma yapamıyorduk. Hakemden sahaya çıkınca ısınma için süre istemiştim. Bunun dışında güzel bir maç oldu. Üst düzey bir hakem yönetti ve maç boyu kontrolü elinde tuttu. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi destekledi." ifadelerini kullandı.