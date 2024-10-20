Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho, Samsunspor Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile Beraberliği

Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun Memnuniyetsizliği

Mourinho, "Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum," diyerek duygularını dile getirdi. Ayrıca, oynamayan oyuncular üzerine sıkça gelen sorulara da değindi.

Oynamayan Oyuncular Üzerine Düşünceler

Herkesten, özellikle de kaleci İrfan Can Eğribayat ve forvet Cenk Tosun hakkında sorular aldığını belirten Mourinho, "Neden İrfan oynamıyor? Niye Cenk oynamıyor? Bu isimleri saymanızı beklerdim," şeklinde konuştu.

Tadik'in Önemi

Mourinho, Tadic'in birkaç maçta takımın en iyisi olduğunu belirtirken, "Onun oynamasını istemiyorsanız, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz derseniz, okey," dedi.

Oyunculardan Bahsederken Dikkatli Olmalı

Mourinho, oyuncularını kameralar önünde analiz etmek istemediğini ve onları savunması gerektiğini vurguladı. Sorulara yanıt verirken zorlandığını kendisine ifade etti.

Samsunspor'un Başarısını Kutladı

Mourinho, karşılaşmanın ardından Samsunspor ve teknik direktörü Thomas Reis'i de tebrik etmeyi ihmal etmedi. "Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım ve iyi savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var," dedi.

Önümüzdeki Maçlar ve Hedefler

Son olarak, Mourinho, "Lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada bir maçımız var," diyerek gelecek maçlara odaklandıklarının altını çizdi.