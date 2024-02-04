Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

Bakın Fenerbahçe'nin toplam borcu ne kadarmış! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN TOPLAM BORCU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Şubat ayı toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina raporlarını toplantıda sundu ve takımın toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğu açıklandı. Vodina konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; '1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemiyle ilgili hazırlanan rapor yönetim kurulumuza verildi. Bu ayları kapsayan dönem özetini sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL. 31 Mayıs tarihinde belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar arttı. Kulübün varlıklar toplamı 6 milyar 252 milyon TL, net gelir 2 milyar 508 milyon TL. Giderler 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderleri 485 milyon TL, dönem kârı ise 304 milyon TL.' Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan raporları okudu ve şu açıklamaları yaptı; '3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan direnişimiz 27 Aralık 2021 tarihinde onurlu bir zafere döndü. Futbolda Sözde Şike davası denen kumpasla ilgili beraat kararının onaylanması Fenerbahçe'nin hem vicdanlarda hem hukuk önünde bir kere daha temiz olduğunu kanıtladı. Kararlı mücadelede geri adım atmadık. 3 Temmuz sürecini kurgulayanlar şimdi ortada yok.





Fenerbahçe haklı temiz duruşunu sürdürecek. 10 senelik süreçte maddi ve manevi zararlar gidene kadar dik şekilde duracağız. Süper Lig, Kupa, Avrupa Konferans ligi başarıları hepimizi gururlandırıyor. İsmail hocamıza, teknik ekibe ve futbolculara tebriklerimi iletiyor ve başarılarının devamını diliyorum. Buradaki en önemli nokta başarımızın ardındaki en büyük güç, birlik ve beraberliktir. Ara transfer sürecinde kadroya dahil ettiğimiz oyuncular dünya çapındaki oyuncular takıma güvenimizi artırıyor. Doğru planlama, ihtiyaç olan bölgelere zamanlı takviyelerle transfer dönemini verimli geçirdik. Bonucci, Krunic gibi yıldız oyuncuların gelmesi şampiyonluk hedeflerimiz için önemli adımlardı. Bu süreçte emekleri geçen herkese teşekkür ederim. Kontenjan sebebiyle takıma dahil olanların yanında ayrılanlar da oldu. Takımımız da taraftar da şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koydu. Hedeflerimiz için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. İstediğimiz sonucu alana kadar şampiyon olmak için sizin desteğiniz de önemli. Takım ve camia olarak mücadele ettiğimiz bu süreçte TFF ve hakemlere de çağrıda bulunmak isterim. Adaletli olun ve maçları hakkaniyetli şekilde yönetin. Adaletin olması futbolun marka değeri için önemlidir. Bu şartlar olduğu zaman şampiyonluk kupası müzemize gelecek inşallah. Gururla sahiplendiğimiz kimliğimiz var. Fenerbahçe en büyük spor kulübüdür diyoruz. Bu başarıların çekiştiği dönemden geçiyoruz. Ülkesinin emrinde, Atatürk izinde misyon belirledik. Birçok branşta elde edilen madalyalarla kulübümüzü tüm dünyada temsil ediyoruz. Gözlerimiz Paris Olimpiyatları'nda. Sporcularımız ülke ve bayrak için mücadele edecek. Bugün 4 senede 3 dünya şampiyonluğu, 1 tane dünya ikinciliği ve toplam 4 rekor elde ettik. Derin Atakan bizimle beraber. Dünya U15 ekimiz burada. Geçtiğimiz günlerde su üstünde rekor kıran ekibimiz burada. Kahramanmaraş depremi sonrasında takımımıza gelen ve milli takıma çıkar çıkan Mert Dukal burada. Başarılarından dolayı hepsini tebrik ederim, iyi ki varsınız. Fenerbahçe Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerdedir.'