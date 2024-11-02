Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama ile belirtilen kadroda, önemli isimler yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Kadrosu
Kamp kadrosunda yer alan oyuncuların listesi ise aşağıdaki gibidir:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Bright Osayi-Samuel
- Mert Müldür
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Rodrigo Becao
- Samet Akaydin
- Levent Mercan
- İsmail Yüksek
- Sofyan Amrabat
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Mert Hakan Yandaş
- İrfan Can Kahveci
- Oğuz Aydın
- Filip Kostic
- Dusan Tadic
- Allan Saint-Maximin
- Edin Dzeko
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe taraftarları, takımın Trabzonspor karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.