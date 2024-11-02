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Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. İşte o kadro.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:48
Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama ile belirtilen kadroda, önemli isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Kadrosu

Kamp kadrosunda yer alan oyuncuların listesi ise aşağıdaki gibidir:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Bright Osayi-Samuel
  • Mert Müldür
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Rodrigo Becao
  • Samet Akaydin
  • Levent Mercan
  • İsmail Yüksek
  • Sofyan Amrabat
  • Fred
  • Sebastian Szymanski
  • Mert Hakan Yandaş
  • İrfan Can Kahveci
  • Oğuz Aydın
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Allan Saint-Maximin
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cenk Tosun

Fenerbahçe taraftarları, takımın Trabzonspor karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.

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