Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Maçı İçin Kamp Kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, yarın Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama ile belirtilen kadroda, önemli isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Kadrosu

Kamp kadrosunda yer alan oyuncuların listesi ise aşağıdaki gibidir:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Bright Osayi-Samuel

Mert Müldür

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Rodrigo Becao

Samet Akaydin

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Sofyan Amrabat

Fred

Sebastian Szymanski

Mert Hakan Yandaş

İrfan Can Kahveci

Oğuz Aydın

Filip Kostic

Dusan Tadic

Allan Saint-Maximin

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe taraftarları, takımın Trabzonspor karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.