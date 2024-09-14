Fenerbahçe'nin Transfer Dönemi Hareketliliği

Fenerbahçe'nin 2024-2025 Transfer Dönemi

Sarı-lacivertliler, 2024-2025 sezonunun 1. transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Teknik değişikliklerle birlikte, 7 yeni futbolcu kadroya katıldı ve 4'ü kiralık olmak üzere toplam 13 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Teknik Direktör Değişikliği

Fenerbahçe, bu transfer döneminde en dikkat çekici adımı teknik direktör değişikliğiyle attı. Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan takım, yeni döneme Jose Mourinho ile başlamaya karar verdi.

Kadroya Yapılan Eklemeler

Mourinho ile birlikte futbolcu kadrosu da önemli isimlerle güçlendirildi. Geçen sezon iyi performans sergileyen ekibin büyük bölümünü koruyan Fenerbahçe, üzerine 7 yeni oyuncu ekledi.

Sarı-lacivertli ekip, Sevilla'dan santrfor Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ayrıca defans hattına Levent Mercan ve orta saha için Sofyan Amrabat transfer edildi.

Kanaat pozisyonuna yapılan takviyelerde ise Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic gibi oyuncular transfer edildi.

Çağlar Söyüncü'nün Transferi

Fenerbahçe, ayrıca 7 transferin yanı sıra Çağlar Söyüncüyü de bonservisiyle kadrosuna katmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiralanan milli oyuncu, artık sarı-lacivertli renklere tamamen katıldı.

Bu süreçte, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralanan Samet Akaydın da kadroda tutuldu.

Ayrılan Oyuncular

Fenerbahçe, transfer döneminde toplam 13 oyuncuyla yollarını ayırdı. 1 oyuncu kariyerini sonlandırırken, 9 futbolcu bonservisiyle gönderildi. Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres ve Joao Pedro bonservisleriyle takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe, Emre Mor, Miha Zajc, Emir Ortakaya ve Omar Fayed gibi oyuncuları ise kiralık olarak gönderdi.