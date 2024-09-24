Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Maçında Hakem Benoit Bastien

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise Maçında Hakem İsimleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında, 26 Eylül Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın hakemi olarak Fransız hakem Benoit Bastien belirlenmiş durumda.

Maç Detayları

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Hakem Benoit Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Hakem Ekibi

Maçın dördüncü hakemi Mathieu Vernice olurken, VAR görevi için Bastien Dechepy ve AVAR için ise Romain Lissorgue atanmıştır.