Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Müsabaka öncesinde kulübün oyuncu listesi netleşti.

Listede Yer Almayan İsimler

Fenerbahçe'nin kadrosunda Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir yer almadı.

Teknik Direktörün Seçimleri

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilen isimler ise şu şekilde sıralandı:

Dominik Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Ertuğrul Çetin

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Mert Müldür

Jayden Oosterwolde

Rodrigo Becao

İsmail Yüksek

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Ryan Kent

İrfan Can Kahveci

Bartuğ Elmaz

Rade Krunic

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın

Edin Dzeko

Dusan Tadic

Bright Osayi-Samuel

Cenk Tosun

Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe, karşılaşmaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkını da elinde bulunduruyor.