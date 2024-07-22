Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu
Fenerbahçe, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Müsabaka öncesinde kulübün oyuncu listesi netleşti.
Listede Yer Almayan İsimler
Fenerbahçe'nin kadrosunda Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir yer almadı.
Teknik Direktörün Seçimleri
Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilen isimler ise şu şekilde sıralandı:
- Dominik Livakovic
- İrfan Can Eğribayat
- Ertuğrul Çetin
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Rodrigo Becao
- İsmail Yüksek
- Ferdi Kadıoğlu
- Mert Hakan Yandaş
- Ryan Kent
- İrfan Can Kahveci
- Bartuğ Elmaz
- Rade Krunic
- Fred Rodrigues
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Edin Dzeko
- Dusan Tadic
- Bright Osayi-Samuel
- Cenk Tosun
- Allan Saint-Maximin
Fenerbahçe, karşılaşmaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkını da elinde bulunduruyor.