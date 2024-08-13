Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Macerası Son Buldu

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında, Fransız ekibi Lille ile karşılaştı. Uzatmalara giden bu zorlu maçı 1-1 berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, ilk maçta Lille'e 2-1 kaybettikleri için turnuvaya veda etti ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın Önemli Anları

Maçın 54. dakikasında gelişen bir atakta, Fenerbahçe'nin Dzeko'nun kafa vuruşuyla indirdiği top, Lille ceza sahası önünde İsmail'in önüne düştü. İsmail, şutunu çekti ancak kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı pası En-Nesyri kontrol etmekte zorlandı ve Chevalier, topu yine güvenle sahip oldu. 73. dakikada ise David, Fenerbahçe ceza alanına ilerleyerek şutunu çekti, ancak top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe, 82. dakikada gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin taç atışı sonrası Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic’in sağ kanattan ortası savunmadan sekti ve Djiku'nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 90+1. dakikada ise Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı taç sonrasında savunmadan seken top, Diakite'ye çarparak ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Uzatmada Penaltı Şoku

Karşılaşmanın normal süresi, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ancak 116. dakikada Lille, VAR kararının ardından penaltı kazandı. 118. dakikada David, penaltıyı başarıyla kullanarak durumu 1-1 yaptı. Son dakikada En-Nesyri’nin kafayla yaptığı pas sonrası Cenk’in vuruşu üst direkten döndü.

Mücadele sonunda Fenerbahçe ve Lille 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, artık Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye odaklanacak.