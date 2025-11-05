Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Maçı: 21 Kişilik Kamp Kadrosu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanı öncesi 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı; takım özel uçakla Plzen'e gitti. Maç yarın TSİ 23.00'te.

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile oynayacağı maça hazır.

Maç yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Plzen'e hareket etti.

21 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

