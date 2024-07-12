Fenerbahçe'nin yeni forveti Cenk Tosun oldu!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak forvet hattını güçlendirdi. Transferin maliyeti maaş ve imza parası dahil 2.5 milyon Euro olarak açıklandı.

Cenk Tosun, futbol kariyerine Gaziantepspor'da başladı ve ardından Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Tosun, burada geçirdiği dönemde performansıyla dikkat çekti. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Tosun, yeniden Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giyecek.