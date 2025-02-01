Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ongjen Mimovic Takımla Tanıştı

Fenerbahçe'nin, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı Ongjen Mimovic, takımıyla ilk kez bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mimovic'in 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İlk Gün Heyecanı

Ongjen Mimovic, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etti. Bu buluşmada, teknik heyet, idari personel ve tesis çalışanlarıyla tanışma fırsatını da yakalayan Sırp oyuncu, tesisin olanaklarını keşfetti.

Ayrıca Mimovic'in, tesisteki ilk gününde çeşitli fiziksel testler geçerek takımın hazırlık sürecine katıldığı öğrenildi.