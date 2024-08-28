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Fenerbahçe'nin Yükselen Yıldızı: Ali Koç Döneminde Yüksek Bedelli Oyuncu Satışları

Fenerbahçe, Ali Koç'un yönetiminde son 7 sezonda önemli oyuncu satışları gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:51
Fenerbahçe'nin Yükselen Yıldızı: Ali Koç Döneminde Yüksek Bedelli Oyuncu Satışları

Fenerbahçe'nin Yüksek Bedelli Oyuncu Satışları

SÜHA GÜR - Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde yaptığı yüksek bonservisli oyuncu satışlarıyla gündemde kalmayı başarıyor. Sarı-lacivertliler, 2018 yılındaki göreve gelişinden bu yana 7 transfer döneminin 6'sında en az bir oyuncusunu yüksek bedelle satarak mali geliri artırdı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Satışı

En son, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 30 milyon avro karşılığında İngiltere'ye transfer oldu. Bu satış, Fenerbahçe'nin uluslararası arenada dikkat çekmesini sağladı. Kulüp, bu süreçte tam 137,1 milyon avro gelir elde etti.

İlk Yüksek Satışlar

Ali Koç yönetimi altında ilk yüksek satışlar, Brezilyalı oyuncular Josef de Souza ve Guiliano ile gerçekleştirildi. 2018-2019 sezonunda bu iki transfere 22,5 milyon avro kazanç sağlandı.

Önemli Satışlar: Eljif Elmas ve Vedat Muriç

Sonrasında, genç yetenek Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Napoli'ye 16 milyon avro karşılığında transfer edildi. Bu satış, Fenerbahçe'nin Avrupa dikkatini çekmesini sağladı. Yine Vedat Muriç, 2020-2021 sezonunda Lazio'ya 17,5 milyon avroya satıldı.

Bir Tek Sezon Yüksek Satış Yok

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda yüksek bedelli bir satış yapamadı ve kadrosunda büyük değişiklikler gerçekleştirdi.

Napoli ile Devam Eden İlişkiler

2022-2023 sezonunda Kim Min-Jae, Napoli'ye 18,05 milyon avro karşılığında transfer oldu. Yine bu yıl, genç yetenek Arda Güler 20 milyon avro karşılığında Real Madrid'e satıldı.

Ferdi Kadıoğlu ile Tarihi Rekor

En yüksek rakamlı satış ise Ferdi Kadıoğlu ile gerçekleşti. Onun satışı, Türk futbol tarihi açısından tarihi bir rekor oldu.

Toplam Gelir

Ali Koç döneminde gerçekleşen bu satışlarla birlikte, Fenerbahçe toplamda 137,1 milyon avro gelire ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu süre zarfında İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi büyük liglere oyuncu transferi gerçekleştirdi.

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