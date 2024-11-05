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Fenerbahçe'nin Zorlu Maçını John Beaton Yönetecek

Fenerbahçe, 7 Kasım'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak ve maçı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:50
Fenerbahçe'nin Zorlu Maçını John Beaton Yönetecek

Fenerbahçe'nin Maçında Hakem İlan Edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, 7 Kasım Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla yapacağı maçta, maçın hakemi olarak İskoç hakem John Beaton belirlendi.

Maç Detayları

Bu önemli karşılaşma, AFAS Stadı'nda tsli 23.00'te başlayacak. Beaton'un yardımcılığını Daniel McFarlane ve David McGeachie üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR Görevleri

Karşılaşmada Calum Scott dördüncü hakem, Andrew Dallas VAR, Tiago Martins ise AVAR olarak sahada görev alacak.

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