Fenerbahçe'nin Zorlu Maçını John Beaton Yönetecek

Fenerbahçe'nin Maçında Hakem İlan Edildi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, 7 Kasım Perşembe günü Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla yapacağı maçta, maçın hakemi olarak İskoç hakem John Beaton belirlendi.
Maç Detayları
Bu önemli karşılaşma, AFAS Stadı'nda tsli 23.00'te başlayacak. Beaton'un yardımcılığını Daniel McFarlane ve David McGeachie üstlenecek.
Dördüncü Hakem ve VAR Görevleri
Karşılaşmada Calum Scott dördüncü hakem, Andrew Dallas VAR, Tiago Martins ise AVAR olarak sahada görev alacak.