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Fenerbahçe Ognjen Mimovic ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Sırbistan'dan Ognjen Mimovic'in transferi için prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:16
Fenerbahçe Ognjen Mimovic ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic için transfer sürecini başlattı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İstanbul'a Davet Edildi

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız," ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, paylaşımda Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul'a gelirken uçakta çekilmiş fotoğrafı da paylaşıldı.

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