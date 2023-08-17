  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Fenerbahçe, Omar Fayed transferini müjdeledi

Fenerbahçe, Omar Fayed transferini müjdeledi

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Omar Fayed transferini müjdeledi
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Mısırlı futbolcu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten gelen açıklamaya göre, Omar Fayed'in imza töreni Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve bu özel etkinliğe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da katıldı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, genç futbolcunun "çok büyük bir potansiyele sahip yetenek" olarak değerlendirildiği ifade edildi. Omar Fayed, El Mokawloon adlı Mısır takımından transfer edildi ve geçtiğimiz sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta sahaya çıktı.

transfer

Omar Fayed, Fenerbahçe'ye katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçirildi.

İmza töreninin ardından Fayed, bir konuşma yaparak "Bu kulüpte yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe, beni buraya getirdikleri ve Türkiye'nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe ailesinin bir üyesi yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fenerbahçe taraftarlarına da, anlaşmanın duyurulduğu andan itibaren bana gösterdikleri destek için minnettarım. Azimle çalışacağım ve Fenerbahçe için en iyi performansı sergilemek için elimden geleni yapacağım." sözlerini dile getirdi.

Spor
Şenol Güneş'ten peş peşe yeni transfer açıklamaları
Şenol Güneş'ten peş peşe yeni transfer açıklamaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ipler gerildi: 'Hesabını soracağız'
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ipler gerildi: 'Hesabını soracağız'
Beşiktaş, Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı
Beşiktaş, Milot Rashica'nın maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Aymeric Laporte, Manchester City'den AL Nassr'a transfer oluyor
Aymeric Laporte, Manchester City'den AL Nassr'a transfer oluyor
Kadınlar Dünya Kupası Yarı Finalinde İngiltere Avustralya'yı Yendi
Kadınlar Dünya Kupası Yarı Finalinde İngiltere Avustralya'yı Yendi
Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'i transfer etti
Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'i transfer etti