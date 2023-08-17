Fenerbahçe, Omar Fayed transferini müjdeledi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten gelen açıklamaya göre, Omar Fayed'in imza töreni Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve bu özel etkinliğe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da katıldı.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, genç futbolcunun "çok büyük bir potansiyele sahip yetenek" olarak değerlendirildiği ifade edildi. Omar Fayed, El Mokawloon adlı Mısır takımından transfer edildi ve geçtiğimiz sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta sahaya çıktı.





Omar Fayed, Fenerbahçe'ye katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçirildi.

İmza töreninin ardından Fayed, bir konuşma yaparak "Bu kulüpte yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe, beni buraya getirdikleri ve Türkiye'nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe ailesinin bir üyesi yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Fenerbahçe taraftarlarına da, anlaşmanın duyurulduğu andan itibaren bana gösterdikleri destek için minnettarım. Azimle çalışacağım ve Fenerbahçe için en iyi performansı sergilemek için elimden geleni yapacağım." sözlerini dile getirdi.