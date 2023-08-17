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Fenerbahçe, Omar Fayed'i kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, Omar Fayed'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kadrosuna dünya yıldızlarını katan sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; 'Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı. Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz.'

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