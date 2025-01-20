Fenerbahçe Opet, 72 Maçlık Rekor Galibiyet Serisine 4 Kupa Sığdırdı

Fenerbahçe Opet'in Destanı: 72 Maç Üst Üste Galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 72 maç kazanan Fenerbahçe Opet, bu olağanüstü süreçte 4 kupa kazanarak tarih yazdı.

Takım, son yenilgisini 7 Ocak 2023’te ÇBK Mersin deplasmanında yaşamıştı. Fenerbahçe Opet, Türkiye'de 742 gün boyunca sahaya çıktığı 68 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında rakiplerine üstünlük sağlayarak ulaşılması güç bir seriyi gerçekleştirdi. Sonuç olarak, toplamda 72 maç üst üste kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyonluğun Adı: Fenerbahçe Opet

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon 2022-2023 sezonunun 14. haftasında yaşadığı Mersin yenilgisinin ardından, sezonun geri kalanında şampiyonluk play-off serisi dahil olmak üzere 19 maçtan galip ayrılarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın iptal edilmesine rağmen, Fenerbahçe Opet 2023-2024 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Opet, normal sezonu 28 galibiyetle tamamlarken, play-off serilerinin 7 maçında da galip gelerek şampiyonluk mücadelesine damga vurdu. Ayrıca, Türkiye Kupası’nda oynadığı 3 maçı da kazanarak son 3 sezonda toplam 2 lig şampiyonluğu ve 4 kupa müzesine götürdü.

Avrupa'daki Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Fenerbahçe Opet, 742 gün kaybetmeyip 4 kupa kazandıktan sonra, Avrupa arenasında da benzer bir performans sergiledi. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde son yenilgisini 11 Ocak 2024 tarihinde İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine karşı almıştı. Aradan geçen sürede çıktığı 18 Avrupa mücadelelerinin tamamını kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Fenerbahçe Opet, Avrupa’da 376 gündür mağlup olmuyor ve bu süreçte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası’nı kazanarak uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor.