Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi

Kayseri'de düzenlenen turnuvada sarı-lacivertliler üstünlük kurdu

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 skoruyla mağlup etti.

Maç boyunca Fenerbahçe Opet, hücumda ve savunmada etkili bir performans sergileyerek rakibine üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, turnuvadaki iddiasını sürdürürken; ÇİMSA ÇBK Mersin sahadan 78-64'lük yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe Opet oyuncusu Rice (ortada) rakipleriyle mücadele etti.