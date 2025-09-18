Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi

Fenerbahçe Opet, Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:02
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi

Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi

Kayseri'de düzenlenen turnuvada sarı-lacivertliler üstünlük kurdu

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 skoruyla mağlup etti.

Maç boyunca Fenerbahçe Opet, hücumda ve savunmada etkili bir performans sergileyerek rakibine üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, turnuvadaki iddiasını sürdürürken; ÇİMSA ÇBK Mersin sahadan 78-64'lük yenilgiyle ayrıldı.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet ile...

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşılaştı. Bir pozisyonda, Fenerbahçe Opet oyuncusu Rice (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet ile...

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü
2
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu
4
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
5
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
6
Beşiktaş İzmir'de: Göztepe Maçı Öncesi Coşkulu Karşılama
7
Tokyo'da Dünya Atletizm Şampiyonası: 6. Gün Özeti

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)