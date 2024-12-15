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Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 83-77 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Beşiktaş'ı 83-77 mağlup ederek namağlup liderliğini devam ettirdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:30
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 83-77 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Fenerbahçe Opet Derbide Beşiktaş'ı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında önemli bir derbi mücadelesine sahne olan karşılaşmada, Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 83-77 mağlup etti.

Maç karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe hızla 9-0'lık bir seri yakalayarak 5. dakikayı 15-8 üstün geçti. Beşiktaş, sekizinci dakikanın başında 21-12 geriye düşmesine rağmen toparlanarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk çeyreği 23-23 eşitlikle tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takımın çekişmesi devam etti; devre arasına 41-41 eşitlikle girildi.

İkinci Yarıda Fırtına Gibi Başladı

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, üçüncü periyoda 8-0'lık bir seri ile girdi ve 22. dakikada 49-41 öne geçti. Ancak, Fenerbahçe, taraftarı önünde hızlı bir geri dönüş yaparak 58-51 avantajı ile 26. dakikada öne geçti. Üçüncü çeyrek, ev sahibi ekibin 60-53 üstünlüğü ile sona erdi.

Son çeyreğe etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, farkı ilk kez çift hanelere (66-56) taşıdı. Beşiktaş'tan Fagbenle'nin destekleriyle farkı 4 sayıya kadar indiren siyah-beyazlı ekip, son bölümde üstünlüğünü koruyamayıp parkeden 83-77 mağlup ayrıldı.

Öne Çıkan Performanslar

Williams, Fenerbahçe’deki 24 sayı, 7 ribaund, 6 top çalma ve 4 asist ile galibiyete damga vurdu. Sevgi ve Badiane 13'er, Allemand ise 12 sayıyla çift haneli skor üretti.

Beşiktaş'ta ise özellikle son çeyrek performansıyla dikkat çeken Fagbenle, 28 sayı ve 11 ribaund ile mücadele etti. İlk 5 dışındaki oyunculardan skor katkısı alamayan Beşiktaş'ta, Evans 21, Winterburn ise 18 sayılık katkı sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 10. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 5. kez sahadan mağlup ayrılmış oldu.

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