Fenerbahçe Opet, Bodrum Basketbol'u 100-60'lık Farkla Yenerek Öne Geçti

Fenerbahçe Opet, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol karşısında etkileyici bir oyun sergileyerek 100-60 galip geldi.

Bu maç, Fenerbahçe'nin ligdeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Taraftarlarının desteğiyle birleşen takım, oyun disiplini ve yüksek tempolu performansıyla rakibini zor durumda bıraktı.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla birlikte ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.