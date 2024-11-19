Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk oluyor. Karşılaşma, Pabellon Principe Felipe'de gerçekleşecek ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 mağlup etmişti. Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Opet, önümüzdeki mücadeleye önemli bir avantajla çıkıyor. Diğer yandan, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunan İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin karşısında zorlu bir mücadele vermeye hazırlanıyor.

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