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Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:33
Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk oluyor. Karşılaşma, Pabellon Principe Felipe'de gerçekleşecek ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 mağlup etmişti. Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Opet, önümüzdeki mücadeleye önemli bir avantajla çıkıyor. Diğer yandan, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunan İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin karşısında zorlu bir mücadele vermeye hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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