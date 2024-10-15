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Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı Ağırlayacak

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geliyor. Maç yarın Metro Enerji Salonu'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:02
Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı Ağırlayacak

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde Kritik Maçta

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kapsamında yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki bu heyecan dolu müsabaka, Metro Enerji Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Zirveye Oynayan Şampiyonlar

Son iki yılın şampiyonu olan Fenerbahçe Opet, bu sezona Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52'lik skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ise, Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice karşısında galibiyet elde etti.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olan bu müsabakada, basketbolseverler nefes kesen anlara tanıklık edecek.

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