Fenerbahçe Opet, Emlak Konut'u Rahat Geçti

Fenerbahçe Opet - Emlak Konut Maçı Sonuçları

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasının başlangıç maçında, Fenerbahçe Opet, ev sahibi olarak çıktığı müsabakada Emlak Konut'u 80-66 mağlup etti.

Maçın Öne Çıkanları:

Fenerbahçe Opet, etkin bir oyun sergileyerek rakibini üstün bir performansla geçti ve maç boyunca kontrolü elinde tuttu.

Fenerbahçe Opet’in galibiyeti, taraftarlarıyla buluştukları bu önemli karşılaşmada keyifli anlar yaşatırken, ligdeki konumunu güçlendirmelerine de yardımcı oldu.