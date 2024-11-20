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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı 80-69 yenerek liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:45
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Opet, Avrupa'da Fark Yaratıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 80-69’luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Liderlik Sürdürülüyor

Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak gruptaki beşinci maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Bu sonuç, Casademont Zaragoza için 2. yenilgi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe Opet'in gösterdiği performans, hem takımın motivasyonunu artırıyor hem de gruptaki şampiyonluk iddialarını güçlendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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