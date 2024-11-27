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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gruplardan Lider Olarak Çıktı

Fenerbahçe Opet, KGHM BC Polkowice'yi 90-61 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup lideri oldu ve ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:59
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gruplardan Lider Olarak Çıktı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fark Yaratıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, 90-61 gibi farklı bir skorla galip gelerek grup lideri oldu.

Gruplarda Gösterdiği Performans

Son hafta mücadelesi, Fenerbahçe’nin güçlü oyununu bir kez daha gözler önüne sererken, takımın ikinci tura geçişi de böylece kesinleşti. Bu önemli galibiyet, Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki performansını taçlandırdı.

Fenerbahçe Opet, bu zaferle birlikte bir sonraki aşamada mücadeleye devam etmeye hak kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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